Певица Оля Полякова, которая сейчас является одним из тренеров шоу "Голос країни", показала себя в объятиях эффектного танцора.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - популярная украинская певица, которая не только занимается музыкой, но и снимается также в кино. Артистка еще ведет собственную программу на Ютубе "Взрослые девочки" вместе с телеведущей Машей Ефросининой. Не забывает Оля и о телевидении, став детективом шоу "Маска" и тренером "Голосу країни", который недавно стартовал. Не забывает Полякова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Оля показала, как прижала одного из своих танцоров к груди. Звезда задрала ногу и закрыла глаза, чтобы сделать кадр максимально страстным.

"С Днем рождения, прекрасный Дмитрий", - написала Оля Полякова.

А до этого Оля показывала свои ножки, лежа у бассейна. Известно, что сейчас Полякова отдыхает на курорте, наслаждаясь отпуском.

Напомним, Полякова взбесила украинцев поведением на "Голосі країни"

Также Politeka сообщала, что Полякова показала свою роскошную виллу с обезьянами, верандой и бассейном на берегу

А еще Politeka писала, что Полякова высказала, что думает о об остальных судьях "Голосу країни" и своих ненавистниках