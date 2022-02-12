Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - популярная украинская певица, которая не только занимается музыкой, но и снимается также в кино. Артистка еще ведет собственную программу на Ютубе "Взрослые девочки" вместе с телеведущей Машей Ефросининой. Не забывает Оля и о телевидении, став детективом шоу "Маска" и тренером "Голосу країни", который недавно стартовал. Не забывает Полякова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Оля показала, как прижала одного из своих танцоров к груди. Звезда задрала ногу и закрыла глаза, чтобы сделать кадр максимально страстным.
"С Днем рождения, прекрасный Дмитрий", - написала Оля Полякова.
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А до этого Оля показывала свои ножки, лежа у бассейна. Известно, что сейчас Полякова отдыхает на курорте, наслаждаясь отпуском.
Напомним, Полякова взбесила украинцев поведением на "Голосі країни"
Также Politeka сообщала, что Полякова показала свою роскошную виллу с обезьянами, верандой и бассейном на берегу
А еще Politeka писала, что Полякова высказала, что думает о об остальных судьях "Голосу країни" и своих ненавистниках