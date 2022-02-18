Об этом сообщили в наблюдательном совете НСТУ в пятницу, 18 февраля.
Причиной стало то, что Лодыгин в финале Нацотбора назвал группу Kalush Orchestra "людьми из гор и лесов".
"Мы уже несколько раз представляли себя как украинцы как такие... люди из лесов, люди из гор в этом случае. И мне кажется, что настало время какой-то другой репрезентации", – заявил тогда судья.
Отметим, член наблюдательного совета, глава комитета по аудиту "Суспільного" Вадим Миский написал в Facebook, что он надеется, что Лодыгин "в будущем сможет продолжить сотрудничество" с компанией в других ролях.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной в реальной жизни: "Никто плохое не выставляет в инсту"
"Как же больно": остановилось сердце народной артистки Украины, которая отдала сцене 60 лет
Вслед за "Ощадбанком" и "ПриватБанком" атаковали "Дию": о чем должны знать пользователи
Оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото
Как известно, после отсранения Алины Паш из-за поддельной справки о пересечении адмиграницы с Крымом, организаторы Нацотбора на "Евровидение-2022" объявили, что обратятся к Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на конкурсе.
Напомним, Алина Паш сказала свое слово после дисквалификации: "Все, что сейчас происходит..."
Как сообщала Politeka, новый виток скандала с "Евровидением-2022", украинцы после Паш набросились на Kalush Orchestra: "Остановитесь!"
Также Politeka писала, что Нацотбор на "Евровидение-2022", украинцы не пощадили нового претендента, который заменил Алину Паш: "Позор..."