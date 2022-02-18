Об этом сообщили в наблюдательном совете НСТУ в пятницу, 18 февраля.

Причиной стало то, что Лодыгин в финале Нацотбора назвал группу Kalush Orchestra "людьми из гор и лесов".

"Мы уже несколько раз представляли себя как украинцы как такие... люди из лесов, люди из гор в этом случае. И мне кажется, что настало время какой-то другой репрезентации", – заявил тогда судья.

Отметим, член наблюдательного совета, глава комитета по аудиту "Суспільного" Вадим Миский написал в Facebook, что он надеется, что Лодыгин "в будущем сможет продолжить сотрудничество" с компанией в других ролях.

Как известно, после отсранения Алины Паш из-за поддельной справки о пересечении адмиграницы с Крымом, организаторы Нацотбора на "Евровидение-2022" объявили, что обратятся к Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на конкурсе.

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