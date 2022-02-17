Как пишет Politeka.net, Alina Pash победила на Нацотборе на "Евровидение-2022". Но из-за скандала и хейта артистка отказалась представлять Украину на международном концерте. На страничке организаторов в Инстаграм появилась информация, кому предложили поехать на конкурс вместо певицы.
"17 февраля на внеочередном заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в Евровидении-2022 было принято решение обратиться в группу Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидения-2022 в Турине", - было написано в посте.
Украинцы начали активно обсуждать кандидатуру на Евровидение:
"Позор", "Да", "И правильно", "Разумная мысль. Хорошо, что не стали выкручиваться", "пожалуйста, нет", "Наконец-то нормальная новость!", "На чужом несчастье счастья не построишь… не светит им победа…", "Лучшие наши Стефанию должен чувствовать весь мир", "Осталось ещё в Италии клоунаду устроить...".
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Напомним, Маша Ефросинина на фоне скандала высказала украинцам накипевшее
А еще Politeka сообщала, что скандал с Алиной Паш, украинцы назвали, кого отправить на "Евровидение-2022" вместо нее
Также Politeka писала, что ответ пограничников по Alina Pash после Нацотбора на Евровидение-2022 вызвал бурную реакцию