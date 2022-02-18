Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за богатым бизнесменом Мохаммадом Захуром, засветилась на интересном видео.

Певица Камалия, которая недавно выздоровела после флуроны, уже вернулась работе, пишет Politeka.net. Так на своей странице в Инстаграм артистка показала кадры со звукозаписывающей студии. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте страницу вниз)

«Работаем на студии даже ночью», - написала Камалия.

Камалия запечатлена в черном наряде с глубоким декольте и с ярким макияжем.

«Голос сильный», - прокомментировали ролик в соцсети.

"Работа над альбомом идет полным ходом", - отметила артистка.

Напомним, в 2004 году Камалия получила звание Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса «Миссис Мира» в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии «Люблю тебя» — была признана победителем фестиваля «Песня года».

Также артистка основала шоу-центр «Камалия», который занимается не только ее продюсированием, но и проведением гала-концертов, шоу-программ с участием украинских, российских и зарубежных звезд.

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