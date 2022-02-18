Певица Камалия, которая недавно выздоровела после флуроны, уже вернулась работе, пишет Politeka.net. Так на своей странице в Инстаграм артистка показала кадры со звукозаписывающей студии. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте страницу вниз)
«Работаем на студии даже ночью», - написала Камалия.
Камалия запечатлена в черном наряде с глубоким декольте и с ярким макияжем.
«Голос сильный», - прокомментировали ролик в соцсети.
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"Работа над альбомом идет полным ходом", - отметила артистка.
Напомним, в 2004 году Камалия получила звание Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса «Миссис Мира» в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии «Люблю тебя» — была признана победителем фестиваля «Песня года».
Также артистка основала шоу-центр «Камалия», который занимается не только ее продюсированием, но и проведением гала-концертов, шоу-программ с участием украинских, российских и зарубежных звезд.
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