Как передает Politeka.net, Злата Огневич прославилась как талантливая певица. Также, недавно она приняла участие как главная героиня второго сезона реалити-шоу "Холостячка".

Так, на своей странице в Инстаграм Огневич опубликовала новые фото. На кадрах певица без стеснения предстала перед камерой в одном черном белье, выставив свои формы напоказ. Под публикацией Злата Огневич рассказала о своих планах этой весной.

"Чувствуете, как ВЕСНА летает в воздухе и будоражит кровь? 🕊🐾 Я очень жду именно ЭТУ весну…



Потому что концерты, новый сингл, много красивых, крутых съёмок, ещё один сингл и новая концертная программа, путешествие с любимым и близким человеком (но об этом позже). К тому же, изучение совершенно нового для меня дела 🤞🏽 Настолько нового, что прямо кардинально другого!



P.S. И на права сдать нужно, скоро экзамен, а после — СВОБОДА!



Вот я и жду своей ВЕСНЫ", — сообщила Злата Огневич.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Очень шикарная Златик", "Красавица", "Йолки..) Злата..) ты прекрасна..) ты вауууу..) ты дева..)", "Шик блеск", "Злата просто огонь", "Очень нежно и красиво", "Моя богиня Златочка", "Красивая девушка, очень прекрасно выглядишь", "Я восхищаюсь Вашей красотой. Ваш шарм воздушный и неповторимый. Я не встречал в своей жизни земной. Подобной женщины неотразимой".

Ранее сообщалось, Огневич в лосинах показала, что вытворяет на столе.

Politeka рассказывала, победитель "Холостячки" заинтриговал новым появлением с экс-женихами Огневич.

Также, Огневич впервые рассказала о трагедии с возлюбленным и почему не пришла на похороны.