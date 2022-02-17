Злата Огневич много снимается в разных проектах и занимается творчеством, передает Politeka.net. В новых сторис Инстаграм певица рассказала, что готовится к новой видеоработе.

Артистка предстала в облегающем костюме, который подчеркнул ее красивую фигуру. В таком виде певица поменяла несколько поз прямо на столе.

Кадры вышли довольно эффектными.

"Совсем скоро съемки и привыкаю к своему телу... на столе", - написала Злата Огневич.

Отметим, Злата Огневич активно занимается спортом, у нее отличная растяжка. В частности, певица стоит у балетного станка. По словам звезды, раньше у нее были лишние килограммы, и она чувствовала неуверенность в себе. Однако настал тот день, когда она поняла, что не нравится себе, поэтому отправилась в спортзал и стала правильно питаться. Артистка заменила сладости из магазина полезными, и впоследствии отказалась и от молочных продуктов. Также артистка не ест мяса.

Певица любит завтракать овсянкой с фруктами, днем ест рыбу и овощи.

Однако Злата Огневич позволяет дни, в которые может позволить себе круассан, пасту и сладости.

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