Как сообщает Politeka.net, певица Slavia (Ярослава Притула), которая является бывшей женой исполнителя и шоумена Dzidzio (Михаил Хома), рассказала, как стать счастливым.

Slavia показала видео с фрагментом исполнения своей новой песни.

"Быть счастливым с одной стороны якобы просто, а с другой — свое счастье надо построить. Все начинается с себя: любить и слушать себя, наработать уверенность, повысить самооценку, и — «Изменить все кардинально никогда не поздно, поверь»!», - написала она в новом посте на своей странице в сети.

«Хочется, чтобы у всех вырастали крылья, и пусть счастливым будет каждый, кто сам строит свое счастье, и верит: — «Счастье меня не минует»»

Фоловери Slavia не поскупились на комплименты артистке.

"Счастье, красотка, тебе", " Просто статуэтка. Куколка. Принцесса", " Вау, красавица, молодчинка. Так держать", - пишут в комментариях.

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