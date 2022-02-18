Как сообщает Politeka.net, певица Slavia (Ярослава Притула), которая является бывшей женой исполнителя и шоумена Dzidzio (Михаил Хома), рассказала, как стать счастливым.
Slavia показала видео с фрагментом исполнения своей новой песни.
"Быть счастливым с одной стороны якобы просто, а с другой — свое счастье надо построить. Все начинается с себя: любить и слушать себя, наработать уверенность, повысить самооценку, и — «Изменить все кардинально никогда не поздно, поверь»!», - написала она в новом посте на своей странице в сети.
«Хочется, чтобы у всех вырастали крылья, и пусть счастливым будет каждый, кто сам строит свое счастье, и верит: — «Счастье меня не минует»»
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Фоловери Slavia не поскупились на комплименты артистке.
"Счастье, красотка, тебе", " Просто статуэтка. Куколка. Принцесса", " Вау, красавица, молодчинка. Так держать", - пишут в комментариях.
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