Починаюча співачка, колишня дружина виконавця і шоумена Dzidzio Slavia засвітилася на відомому шоу з презентацією своєї нової пісні.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Slavia (Ярослава Хома) опублікувала уривки зі зйомок. Як відомо, після розставання і розлучення зі своїм відомим чоловіком дівчина впритул зайнялася своєю сольною кар'єрою. Вона випустила кілька пісень і навіть зняла кліп. Втім, великої популярності зірка поки не має.

Незважаючи на це, співачка регулярно з'являється на телевізійних шоу, де представляє свою творчість. Цього разу вона прийшла на проект з новою піснею і здивувала несподіваною заявою.

"Щось погане потрібно зробити, тому що я така правильна дівчинка. Мені потрібно точно щось погане зробити. Вже набридло бути правильною", - заявила Slavia.

Відзначимо, що в мережі співачку знають, як дуже інтелігентну і привітну дівчину. Незважаючи на зухвалі пісні в спілкуванні Ярослава показує себе як дуже м'яка і ранима дівчина.

Нагадаємо, що Slavia розповіла, як їй живеться після розлучення: "Взагалі інший світ".

Як повідомляла Politeka, Slavia в яскравому образі звернулася до українців: "успіх кожного з нас...".

Також Politeka писала, що Slavia після розлучення з Дзідзьо розповіла про зміни, що відбулися з нею:"життя вирує".