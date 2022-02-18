Співачка SLAVIA( Ярослава), яка була одружена з солістом групи Дзідзьо Михайлом Хомою, зізналася, що більше не хоче бути правильною дівчинкою.

Як пише Politeka.net, Ярослава - колишня дружина Михайла Хоми, яка була в шлюбі з солістом групи Дзідзьо з 2013 по 2021 рік. Пара вирішила розійтися і тепер SLAVIA активно зайнята сольною кар'єрою, а недавно їздила в довгих відпустку на Кубу. Але артистка вже повернулася в Україну і сходила на ефір одного з телеканалів.

"Щось погане потрібно зробити. Тому що я така правильна дівчинка, мені потрібно точно щось погане зробити. Вже набридло бути правильною", - сказала Ярослава в ефірі.

Після цього артистка презентувала свою нову пісню" Щастя мене не Міні", яку випустила 11 лютого.

"SLAVIA презентує пісню", - було написано в сторіс.

А до цього співачка показала, як над нею працював стиліст перед ефіром.

"10 хвилин до ефіру. Чарівниця. Чотири руки роблять макіяж, зачіску. Скоро на сцену, спасибі", - сказала Ярослава, сидячи в гримерці.

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