Ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров сфотографировался с красоткой из Эквадора и рассказал историю об этой сильной духом девушке и о том, что она пережила.

Как пишет Politeka.net, украинский ведущий поделился вдохновляющим постом на своей странице в Инстаграм. 19 февраля в 18:30 на канале «1+1» состоится премьера новых серий «Мир наизнанку», посвященных путешествию Комарова в Эквадор.

В своем посте ведущий рассказал, что во время этой поездки познакомился с впечатлившей его местной жительницей – Викторией Сальседо.

«История жизни этой девушки заставляет полностью переосмыслить свою жизнь, свои силы, свои возможности», - признался Комаров.

Ведущий рассказал, что в возрасте 5 лет девушка в результате несчастного случая лишилась обеих рук и одной ноги. Однако, Виктория старается жить полной жизнью, и в 2021 году приняла участие в конкурсе за корону «Мисс Эквадор».

Сейчас девушка занимается спортом, любит экстремальные развлечения и ведет активную жизнь.

«Приготовьтесь удивляться. Она поломала все мировые стереотипы и правила, став участницей национального конкурса красоты», - рассказал Комаров.

Он добавил, что после знакомства с этой девушкой и ее историей, у него больше не поворачивается язык, чтобы сказать «я не смогу».

В своем посте ведущий поделился совместным фото с Викторией, на котором девушка счастливо улыбалась.

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