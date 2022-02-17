Известная телеведущая, модель и интервьюер, жена Дмитрия Комарова из "Мир Наизнанку" Александра Кучеренко впечатлила эффектным нарядом, выбранным для очередного интервью.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Александра Кучеренко опубликовала анонс предстоящего интервью с известным танцором и хореографом Евгением Котом. Для съемок модель, которая в свое время завоевала титул «Мисс Украина», выбрала яркий розовый брючный костюм. Особое внимание привлек пиджак с чересчур глубоким вырезом.

Кучеренко приняла эффектную позу, распустила волосы, очаровав своим неповторимым образом.

«Искусство интервью», - подписала фото звезда.

Отметим, что Александра Кучеренко ведет свою авторскую программу на одном из украинских телеканалов. Девушка берет интервью у знаменитостей, где за несколько минут успевает задать 33 вопроса.

Как известно, Кучеренко и Дмитрий Комаров вместе участвовали в «Танцах со звездами», где между ними возникла тесная связь. Пара долгое время скрывала свои отношения, обнародовав их только после свадьбы.

Напомним, что Александра Кучеренко вышла на подиум и удивила: "Синие брови".

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