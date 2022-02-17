Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Александра Кучеренко опубликовала анонс предстоящего интервью с известным танцором и хореографом Евгением Котом. Для съемок модель, которая в свое время завоевала титул «Мисс Украина», выбрала яркий розовый брючный костюм. Особое внимание привлек пиджак с чересчур глубоким вырезом.
Кучеренко приняла эффектную позу, распустила волосы, очаровав своим неповторимым образом.
«Искусство интервью», - подписала фото звезда.
Отметим, что Александра Кучеренко ведет свою авторскую программу на одном из украинских телеканалов. Девушка берет интервью у знаменитостей, где за несколько минут успевает задать 33 вопроса.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Возвращение Тины Кароль на "Голос країни" вызвало резонанс: "Ничего не понимаю"
Трагично закончились поиски 6-летнего Ярослава: «Сил родителям пережить такое горе»
Выдающаяся актриса ушла из жизни во время съемок: "Жаловалась на головные боли"
Саакашвили потерял близкого человека: «Была очень хорошей и красивой женщиной»
Как известно, Кучеренко и Дмитрий Комаров вместе участвовали в «Танцах со звездами», где между ними возникла тесная связь. Пара долгое время скрывала свои отношения, обнародовав их только после свадьбы.
Напомним, что Александра Кучеренко вышла на подиум и удивила: "Синие брови".
Как сообщала Politeka, Александра Кучеренко выдала правду о своем необычном увлечении: "Захватил мою жизнь".
Также Politeka писала, что Александра Кучеренко изменилась до неузнаваемости: смелые кадры из новой фотосессии.