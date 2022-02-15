Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 24-летняя обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка Александра Кучеренко, которая в 2019 году вышла замуж за 38-летнего ведущего телепрограммы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о себе.
На этот раз Кучеренко поделилась новым фото, а также рассказала о своем увлечении футболом.
"Спорт уже давно захватил мою жизнь: я долгое время была ведущей спортивных новостей на ictv, теперь - погружаюсь в яркий и азартный мир футбола!", - написала жена Комарова.
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По словам Александры Кучеренко она стала ведущей прямых эфиров на "Мегогоспорт".
"Ко мне в студию приедут две жены известных украинских футболистов. С ними будем смотреть матч ПСЖ-Реал и общаться о футболе и жизни в нем", - сказала Кучеренко.
Ранее Politeka сообщала, что молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" изменилась до неузнаваемости: смелые кадры из новой фотосессии.
Напомним, что жена-красавица Комарова из "Мир наизнанку" в домашней обстановке похвасталась вкусненьким: "Как вам?".
Также Politeka писала, что "Считают национальным героем": Комаров из "Мир наизнанку" показал последнего представителя необычной профессии.