Как передает Politeka.net, Дмитрий Комаров прославился как ведущий популярной программы про путешествия "Мир Наизнанку". В нем Комаров показывает необычные вещи и раскрывает самые неожиданные факты про разные места, часто рискуя своей жизнью.

На этот раз ведущий опубликовал новые кадры из Эквадора. Под публикацией он рассказал о почти исчезнувшей профессии - ледорубе. Он встретил 77-летнего Бальтазара Ушка, который является последним ледорубом в Эквадоре.

"В Эквадоре мы нашли людей, которые помнят и даже практикуют другую исчезающую (или практически исчезнувшую) профессию.



На фото 77-летний Бальтазар Ушка. Он – последний ледоруб в истории Эквадора, а может и всего мира. Он всю жизнь добывает лед, которому тысячи лет, на склонах легендарного вулкана Чимборасо. Каждый день на протяжении десятков лет он поднимался на высоту Монблана, высочайшей горы Западной Европы (4807 м), чтобы добыть кристально чистый лед и принести его в город.

До появления холодильников такой лед был просто незаменим в быту. Без него было невозможно хранить продукты в теплом климате Эквадора. Сегодня эта профессия стала ненужной. И рассказать о ней из первых уст может только Бальтазар, которого в Эквадоре считают национальным героем, и который до сих пор ходит в горы.



Вместе с Бальтазаром мы собственноручно попытаемся добыть тысячелетний лед с ледника Чимборасо. А еще постараемся сделать маленькое чудо для этого человека, который несмотря на почтенный возраст, остается верным своему делу", — рассказал Дмитрий Комаров.

Поклонники ведущего оставили множество комментариев под публикацией: "Спасибо за такую прекрасную программу!", "Как смотреть выпуски, когда ты из Казахстана", "Как Вам удаётся найти таких необычных людей? Не сомневаюсь, что будет очередное удивительное приключение! А главное - мы будем путешествовать "лёжа на диване", а Вы рискуете 😊 Храни Вас Всевышний!", "Обожаю ваши передачи и ваш стиль жизни😍 Путешествия для меня тоже неотъемлема часть жизни", "Как вам удается находить такие вещи? Смотришь и поражаешься. Главное, чтобы ваша профессия не исчезла. А то как же мы?".

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