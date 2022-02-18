Популярный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес покрасовался своими татуировками на руках и задумался о том, чтобы набить новые.

Как пишет Politeka.net, об этом исполнитель рассказал в новом посте на своей странице в Инстаграм.

Как известно, на теле Дантеса уже давно красуется множество татуировок. В частности, его левая рука «забита» полностью. В своем посте артист заявил, что решил так же украсить еще и правую руку.

«Пришло время забивать правую руку…», - написал он.

Дантес также поделился снимком, на котором можно было полюбоваться на его тату на руке. Так, певец на фото сидел в пустом зале, задумчиво глядя перед собой. Он был одет в коричневые брюки и белую майку без рукавов.

Поклонники Дантеса не смогли пройти мимо.

«а что, шёл великан с мешком красавцев и одного выронил?», «Ну, а купола когда уже?)», «Опасный», «Вов ты просто супер», «И как потом на работу устраиваться с таким будешь? Кошмар!», «Очень мужской поступок! А то всё левая, да левая!», - пишут в комментариях.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес поделился своим опытом борьбы с отвратительной привычкой.

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" с дочкой растрогали мужа Дорофеевой Дантеса.

Также Politeka писала, что Дантес повалялся на диване с красотками, пока Дорофеевой нет рядом.