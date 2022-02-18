Как пишет Politeka.net, об этом исполнитель рассказал в новом посте на своей странице в Инстаграм.
Как известно, на теле Дантеса уже давно красуется множество татуировок. В частности, его левая рука «забита» полностью. В своем посте артист заявил, что решил так же украсить еще и правую руку.
«Пришло время забивать правую руку…», - написал он.
Дантес также поделился снимком, на котором можно было полюбоваться на его тату на руке. Так, певец на фото сидел в пустом зале, задумчиво глядя перед собой. Он был одет в коричневые брюки и белую майку без рукавов.
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Поклонники Дантеса не смогли пройти мимо.
«а что, шёл великан с мешком красавцев и одного выронил?», «Ну, а купола когда уже?)», «Опасный», «Вов ты просто супер», «И как потом на работу устраиваться с таким будешь? Кошмар!», «Очень мужской поступок! А то всё левая, да левая!», - пишут в комментариях.
Напомним, муж Дорофеевой Дантес поделился своим опытом борьбы с отвратительной привычкой.
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" с дочкой растрогали мужа Дорофеевой Дантеса.
Также Politeka писала, что Дантес повалялся на диване с красотками, пока Дорофеевой нет рядом.