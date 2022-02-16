Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским певцом. Звезда женат на певице Наде Дорофеевой. Также артист активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз рассказал о вредной привычке.

"Как я начал и перестал курить.

Тут не будет каких-то долгих нравоучений. Чисто факты. Может кому-то откликнется, может кому-то поможет.

В 23 года я считал, что у меня слишком звонкий и не мужественный голос. Я хотел добавить хрипотцы. Поэтому начал курить.

Я помню первую сигарету. Как же я блевал!

Но возвращаемся к мужественности)) я-то мужик. Это просто инициация, дальше всё будет хорошо. Так и случилось. Больше меня не рвало от сигарет.

Каким же взрослым я себя чувствовал, как мне нравился процесс, до сих пор, кстати, считаю курение эстетически красивым. Я насмотрелся артовых фильмов, волосы у меня были на глазах, дым пускал через них..я был очень дерзкий)", - написал Дантес.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Самое время внести в райдер личного кальянщика", "Ротовирусом переболеваешь и курить навсегда прекращаешь!!! Проверено на себе!", "я просто не начинала и даже не пробовала никогда".

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