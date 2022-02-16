Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским певцом. Звезда женат на певице Наде Дорофеевой. Также артист активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз рассказал о вредной привычке.
"Как я начал и перестал курить.
Тут не будет каких-то долгих нравоучений. Чисто факты. Может кому-то откликнется, может кому-то поможет.
В 23 года я считал, что у меня слишком звонкий и не мужественный голос. Я хотел добавить хрипотцы. Поэтому начал курить.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Дочь обнаружила тело матери, которую искали в Киеве с 2016-го года: "В ящике, залитом бетоном..."
Судья «Мастер Шеф» Мартыновская показала своего «Валентина», кадры: «Love is»
Саакашвили потерял близкого человека: «Была очень хорошей и красивой женщиной»
"Она стала терять сознание": сын рассказал о последних днях жизни звезды советских фильмов
Я помню первую сигарету. Как же я блевал!
Но возвращаемся к мужественности)) я-то мужик. Это просто инициация, дальше всё будет хорошо. Так и случилось. Больше меня не рвало от сигарет.
Каким же взрослым я себя чувствовал, как мне нравился процесс, до сих пор, кстати, считаю курение эстетически красивым. Я насмотрелся артовых фильмов, волосы у меня были на глазах, дым пускал через них..я был очень дерзкий)", - написал Дантес.
Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:
"Самое время внести в райдер личного кальянщика", "Ротовирусом переболеваешь и курить навсегда прекращаешь!!! Проверено на себе!", "я просто не начинала и даже не пробовала никогда".
Напомним, Дантес повалялся на диване с красотками, пока Дорофеевой нет рядом
А еще Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес решил рассказать, что его связывает с Евгенией Власовой
Также Politeka писала, что Дорофеева, Каменских, Осадчая и другие звезды показали своих половинок