Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель и муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес, который в последнее время активно занялся сольной карьерой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил в сторис горячие кадры со своего концерта, на которых его можно увидеть в необычном образе.
Похоже, вечеринка, на которой выступал Владимир проходила в интересной локации в Одессе. Он выступал не только не сцене, но и передвигался по залу и заигрывал с поклонниками. Так, в сторис есть фрагмент, на котором Дантес поет, умостившись лежа на диванчике среди двух красоток. Затем он встал и, как ни в чем не бывало, пошел дальше развлекать публику, не переставая петь. Судя по кадрам, девушки были не против такой выходки исполнителя.
"Горячая закуска подоспела к столу", - забавно подписал эту сторис Дантес.
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