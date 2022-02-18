Популярная украинская певица Наталья Могилевская накануне своих концертов поделилась важной новостью об изменении их программы.

Как пишет Politeka.net, артистка обратилась к поклонникам на своей странице в Инстаграм. 9 и 10 марта Могилевская должна будет выступить в Киеве со своими сольными концертами. Однако, как выяснилось, в этот раз певица собирается немного изменить привычную программу своих выступлений.

«Сразу предупреждаю, не обижайтесь и не расстраивайтесь. Я умышленно исключила некоторые песни из программы концертов 9 и 10 марта в Киеве», - сообщила фанатам Могилевская.

В Сториз она уточнила, что решила не добавлять в концертную программу «грустные» песни.

«Я убрала из своего концерта все медленные и все грустные песни. Нет ни одной!», - заявила Могилевская.

Свой пост певица сопроводила снимком из гримерки, на котором она позировала кожаном пиджаке и короткой юбке, а во рту держала яркий цветок.

Поклонники певицы откликнулись на ее пост.

«Мега драйвовый концерт», «Красавица!!», «Как всегда красивая! А губки идеальные», «Крутая фотка!», «Очень эффектная девушка! Отпад», «Ну невероятная!!», «Какая прикольная фотка. С нетерпением жду концерт в Киеве», - пишут люди.

Напомним, Могилевская потрясла видом в платье с разрезом от бедра.

Как сообщала Politeka, голосистая Могилевская на красной дорожке перепела Олега Винника, Тринчер и Зиброва.

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