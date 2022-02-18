Как пишет Politeka.net, артистка обратилась к поклонникам на своей странице в Инстаграм. 9 и 10 марта Могилевская должна будет выступить в Киеве со своими сольными концертами. Однако, как выяснилось, в этот раз певица собирается немного изменить привычную программу своих выступлений.
«Сразу предупреждаю, не обижайтесь и не расстраивайтесь. Я умышленно исключила некоторые песни из программы концертов 9 и 10 марта в Киеве», - сообщила фанатам Могилевская.
В Сториз она уточнила, что решила не добавлять в концертную программу «грустные» песни.
«Я убрала из своего концерта все медленные и все грустные песни. Нет ни одной!», - заявила Могилевская.
43-летняя Ани Лорак заговорила о том, каково быть женщиной: "Бывает очень сложно..."
Оборвалась жизнь известной российской актрисы и певицы: коллеги сообщили печальную весть
Оккупанты начали массовую эвакуацию в Россию, срочное заявление: "Уже организован..."
Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной в реальной жизни: "Никто плохое не выставляет в инсту"
Вслед за "Ощадбанком" и "ПриватБанком" атаковали "Дию": о чем должны знать пользователи
Свой пост певица сопроводила снимком из гримерки, на котором она позировала кожаном пиджаке и короткой юбке, а во рту держала яркий цветок.
Поклонники певицы откликнулись на ее пост.
«Мега драйвовый концерт», «Красавица!!», «Как всегда красивая! А губки идеальные», «Крутая фотка!», «Очень эффектная девушка! Отпад», «Ну невероятная!!», «Какая прикольная фотка. С нетерпением жду концерт в Киеве», - пишут люди.
Напомним, Могилевская потрясла видом в платье с разрезом от бедра.
Как сообщала Politeka, голосистая Могилевская на красной дорожке перепела Олега Винника, Тринчер и Зиброва.
Также Politeka писала, что Могилевская выдала украинцам неожиданный секрет, видео.