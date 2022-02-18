Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская прославилась как талантливый продюсер и популярная украинская певица.
На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала новое фото. На кадре Наталья Могилевская предстала в шикарном длинном платье с разрезом от бедра, которое подчеркивает красоту ног певицы. Под публикацией певица раскрыла, что её хиты признали лучшими песнями за последние 30 лет.
"Нужен ваш ❤️ здесь!
Потому что три мои песни признали лучшими песнями тридцатилетия.
Мои голд хиты!
"Відправила меседж", "Місяць", "Відірватись від землі"!
#УкраїнськаПісняРоку
Михаил Михайлович Поплавский, спасибо Вам за приглашение. Вечер был фееричный!", — высказалась Наталья Могилевская.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией певицы: "Поздравляю", "Люблю ваше творчество и проекты", "Какая шикарная фотка", "Круто", "Поздравляю❤️ Очень люблю эти песни", "Песни действительно потрясающие!", "Місяць - одна из любимых песен! Кстати, всегда пела детям в качестве колыбельной.) Заходило на ура!", "Ох уж эти ноги", "Ноги красивенные", "Шикарная женщина! Талантливая! Идеальная ножка".
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Ранее сообщалось, голосистая Могилевская на красной дорожке перепела Олега Винника, Тринчер и Зиброва.
Politeka рассказывала, Могилевская выдала украинцам неожиданный секрет, видео.
Также, Могилевская честно рассказала о своем загадочном друге.