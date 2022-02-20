Компанию ей составила подружка, которая пустилась в пляс вместе с Надей, повторяя за ней энергичные и зажигательные движения.

Как сообщает Politeka.net, певица Надя Дорофеева недавно призналась, что была очень неуверенной в себе. Ей стоило приложить много усилий, чтобы избавиться от комплексов. Сейчас певица не боиться эпатировать и удивлять поклонников.

Несколько часов назад она показала в Инстаграм милое видео, на котором станцевала зажигательный танец.

Надя Дорофеева решила показать поклонникам, как танцует под популярный хит, воображая, как поет с микрофоном в руке.

Популярная украинская певица примерила для этого спортивный лук: объемная толстовка и широкие светлые штаны. Надя Дорофеева дополнила дерзкий лук модной укладкой волнами и легким макияжем, который подчеркнул ее природную красоту.

Компанию ей составила подружка, которая пустилась в пляс вместе с Надей, повторяя за ней энергичные движения.

Танец двух позитивчиков - подруг вышел весьма зажигательным, а ее наряд произвел эффект разорвавшейся бомбы, ведь зачем же так красиво и стильно выглядеть.

Напомним, что муж Дорофеевой Дантес рассказал о своей проблеме, и кто его спас.

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес решился на серьезные изменения внешности.

Также Politeka писала, Дорофеева в образе игривой блондинки и в корсете спровоцировала бурные споры.