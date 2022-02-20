Как сообщает Politeka.net, певица Надя Дорофеева недавно призналась, что была очень неуверенной в себе. Ей стоило приложить много усилий, чтобы избавиться от комплексов. Сейчас певица не боиться эпатировать и удивлять поклонников.
Несколько часов назад она показала в Инстаграм милое видео, на котором станцевала зажигательный танец.
Надя Дорофеева решила показать поклонникам, как танцует под популярный хит, воображая, как поет с микрофоном в руке.
Популярная украинская певица примерила для этого спортивный лук: объемная толстовка и широкие светлые штаны. Надя Дорофеева дополнила дерзкий лук модной укладкой волнами и легким макияжем, который подчеркнул ее природную красоту.
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Компанию ей составила подружка, которая пустилась в пляс вместе с Надей, повторяя за ней энергичные движения.
Танец двух позитивчиков - подруг вышел весьма зажигательным, а ее наряд произвел эффект разорвавшейся бомбы, ведь зачем же так красиво и стильно выглядеть.
Напомним, что муж Дорофеевой Дантес рассказал о своей проблеме, и кто его спас.
Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес решился на серьезные изменения внешности.
Также Politeka писала, Дорофеева в образе игривой блондинки и в корсете спровоцировала бурные споры.