Як пише Politeka.net, про це Виконавець розповів у новому пості на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, на тілі Дантеса вже давно красується безліч татуювань. Зокрема, його ліва рука "забита" повністю. У своєму пості артист заявив, що вирішив так само прикрасити ще й праву руку.
"Прийшов час забивати праву руку...", - написав він.
Дантес також поділився знімком, на якому можна було помилуватися на його тату на руці. Так, співак на фото сидів у порожньому залі, задумливо дивлячись перед собою. Він був одягнений в коричневі штани і білу майку без рукавів.
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Шанувальники Дантеса не змогли пройти повз.
"а що, йшов велетень з мішком красенів і одного впустив?", "Ну, а купола коли вже?) ", "Небезпечний", "Вов ти просто супер", "і як потім на роботу влаштовуватися з таким будеш? Кошмар!", "Дуже чоловічий вчинок! А то все ліва, та ліва!» ,- пишуть в коментарях.
Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес поділився своїм досвідом боротьби з огидною звичкою.
Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" з донькою зворушили чоловіка Дорофєєвої Дантеса.
Також Politeka писала, що Дантес повалявся на дивані з красунями, поки Дорофєєвої немає поруч.