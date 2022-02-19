Відомий виконавець і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес зізнався, як в юності мав мерзенну звичку, і як позбувся її.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець, тренер "Ліги сміху" і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів шанувальникам про мерзенну звичку, від якої позбувся завдяки своїй мамі.

У своїх Instagram-сторіс Вова опублікував кадри з підписами, в яких розповів, що в юності у нього була звичка гризти нігті, через що його руки виглядали просто огидно. На допомогу прийшла мама, після слів якої майбутній артист різко відмовився від "улюбленого заняття".

"У момент мого статевого дозрівання гормони били ключем. У той час поки всім подобалося ухльостувати за дівчатками, я обожнював гризти нігті. Через 2 роки мої пальці піаніста перетворилися на обрубки. Але я нічого не міг вдіяти, мене не зупинити. І як у всіх історіях з хорошим кінцем, з'явилася добра фея-Мама. І сказала: "Вова, ну супер. Шикарно виглядають руки. Так ефектно в шарах красується градієнт бруду. Дівчатка за тебе битися будуть", - поділився своєю історією Дантес.

За його словами, після ці слів мами, він більше ніколи не повертався до цієї шкідливої звички. Більш того, тепер він завжди звертає увагу на руки людей, з якими спілкується.

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