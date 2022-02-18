Надя Дорофєєва, яка нещодавно змінила образ і вразила зухвалим іміджем брюнетки з чубчиком, продовжує перетворюватися також і для нових кліпів, пише Politeka.net. У новому відео Дорофєєва постала в кокетливому образі блондинки, що сміливо рухалася перед камерами.

У відео Надя кружляла перед об'єктивом і поруч з дзеркалом в білому мереживному корсеті, не соромлячись демонструвати свої «кращі» сторони. На думку зірки, смілося потрібна всім, щоб любити і відкрито говорити про свої почуття: починаючи з самого першого кроку, самого першого визнання, закінчуючи сміливістю любити когось відкрито.

"raznotsvetnaya-любов, яка, стикаючись з перешкодами, стає ще сильнішою, яскравішою і різнобарвнішою» - сказано в підписі до ролика.

У мережі оцінили образ Дорофєєвої:

"Кааак так красиво😍 🤯; Мати Драконів, це ти?; Надя, ти як намальована; цей перуку не дуже; Пфф, ну таке , поки що не одна сольна пісня не подобатися, а час і скло майже всі подобалися; Ой що з зубами 🙈; дуже крута штучка на зубах, це капа? Де таке дістати?; дуже крутий кліп і дійсно складно повірити, що танці ставилися за пару ночей😮 це дуже сильно! Надя, ти розумничка, пишаємося тобою💙 💙; така цікава та штучка в зубах дуже додає до вбрання😍❤️».

"Я вчуся сприймати, вчуся любити себе. І вже нарешті я почала собі подобається. Для кого-то там слухком худенька, для кого-то ще щось, йдіть все, знаєте...", - раніше висловилася Дорофєєва.

Співачка також зізналася, що у відпустці дозволяла собі зайве і в плані алкоголю, і в плані нездорової їжі. Однак в той же час розповіла, що багато займалася спортом, так що на фігурі її "слабкості" не відбилися.

Нагадавши, Дорофєєва звернулася до українців напередодні 14 лютого

А ще Politeka повідомляла, що Надя Дорофєєва після відпустки з Дантесом жорстко відповіла на претензії

Також Politeka повідомляла, у гардеробі Дорофєєвої з'явилася прозора білизна