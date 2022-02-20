Как сообщает Politeka.net, легендарная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно раскрыла необычный лайфхак для вокалистов, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала в сторис кадры со своего интервью на радио, в котором рассказала об интересном концерте.

Оказалось, что Наталья готовит поклонникам концерт, в котором не будет медленных грустных песен. Ведь, по словам артистки, медленные песни всегда грустные, а ей хочется веселиться и зажигать.

"Я сделала концерт. Я убрала из своего концерта все медленные, все грустные песни. Нет ни одной. То есть он пролетает для меня самой вот так: пуууу. 9-10 марта, Дворец Украина, Киев, или любой город Украины, если хотите. До 20 марта у нас каждый день тур", - рассказала Могилевская в сторис.

Напомним, Наталья Могилевская перед концертом сделала важное предупреждение: "Не обижайтесь!".

Как сообщала Politeka, Могилевская выдала украинцам неожиданный секрет, видео: "Лайфхак для вокалистов".

Также Politeka писала, что Могилевская показала, какой сюрприз ее ждал после концерта: "Какая Наталья обалденная...".