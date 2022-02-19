Певица Slavia сейчас активно занимается развитием сольной карьеры, пишет Politeka.net. Ранее восходящая звезда жаловалась, что муж не помогал ей пробиться в шоу-бизнес, а после развода она стала больше появляться в разных эфирах и не только.
Артистка активно ведет страницу в Инстаграм, на которой насчитывается 23,9 тысячи пользователей Сети. В новом посте Slavia рассказалао важном событии.
"Сегодня начинается мой новый год 💫
День рождения это событие, которое я всегда праздную 🌺 Спасибо Богу, что создал меня именно такой 🦋 Спасибо за все, что у меня есть, и за всех, кто у меня есть… Люблю🤍
43-летняя Ани Лорак заговорила о том, каково быть женщиной: "Бывает очень сложно..."
Оборвалась жизнь известной российской актрисы и певицы: коллеги сообщили печальную весть
Сильный ветер и мокрый снег: где украинцам ожидать сюрпризов от погоды
Остановилось сердце звезды из фильма «Весна на Заречной улице»: уже не мог разговаривать
"Дети плачут": трагедия с 6-летним Ярославом потрясла всю Днепропетровщину, новые подробности
Вместо долгих поздравлений задарите меня сердечками", - написала певица.
За два часа публикации Slavia поставили более 1000 лайков и написали много комментариев. Пользователи сети поздравляли исполнительницу.
Отметим, что ранее артистка опубликовала в сторис скрин переписки, в которой неизвестный поклонник делал ей комплементы, а также предложил выйти замуж за него.
"Сколько времени должно пройти после развода до свадьбы? Может, час?", - написала Slavia.
Напомним, экс-жена DZIDZIO Slavia в ярком образе обратилась к украинцам
Также Politeka сообщала, что Slavia после развода с Дзидзьо поделилась откровением
А еще Politeka писала, что Slavia после развода с Dzidzio раскритиковали из-за творчества