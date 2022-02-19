Певица Slavia сейчас активно занимается развитием сольной карьеры, пишет Politeka.net. Ранее восходящая звезда жаловалась, что муж не помогал ей пробиться в шоу-бизнес, а после развода она стала больше появляться в разных эфирах и не только.

Артистка активно ведет страницу в Инстаграм, на которой насчитывается 23,9 тысячи пользователей Сети. В новом посте Slavia рассказалао важном событии.

"Сегодня начинается мой новый год 💫

День рождения это событие, которое я всегда праздную 🌺 Спасибо Богу, что создал меня именно такой 🦋 Спасибо за все, что у меня есть, и за всех, кто у меня есть… Люблю🤍

Вместо долгих поздравлений задарите меня сердечками", - написала певица.

За два часа публикации Slavia поставили более 1000 лайков и написали много комментариев. Пользователи сети поздравляли исполнительницу.

Отметим, что ранее артистка опубликовала в сторис скрин переписки, в которой неизвестный поклонник делал ей комплементы, а также предложил выйти замуж за него.

"Сколько времени должно пройти после развода до свадьбы? Может, час?", - написала Slavia.

Напомним, экс-жена DZIDZIO Slavia в ярком образе обратилась к украинцам

Также Politeka сообщала, что Slavia после развода с Дзидзьо поделилась откровением

А еще Politeka писала, что Slavia после развода с Dzidzio раскритиковали из-за творчества