Соня Евдокименко сделала несколько селфи в разных образах - без макияжа и в одном лишь полотенце, а также при полном параде в деловом костюме.

Как сообщает Politeka.net, внучка Софии Ротару, 20-летняя Соня Евдокименко, давно живет в США, где строит модельную карьеру. Кроме того, она активно ведет блог, где постит фото из повседневной жизни и своей работы.

Новое милое селфи девушка разместила на своей странице в Instagram.

На новом снимке, которое Соня Евдокименко сделала, стоя перед зеркалом, она позирует в провокационном виде. Девушка стоит в спа-центре, куда отправилась для бьюти-процедур. Модель облачилась в одно лишь белое полотенце. При этом на лице у нее нет ни капли косметики, но это только подчеркивает ее натуральную сияющую красоту. Ее волосы распущены и лежат локонами на спине.

Примечательной деталью в ее образа стало колечко в виде белой розочки и небольшие круглые серьги. Образ вышел натуральным и очень притягательным.

На другом снимке она уже стоит при полном параде. Соня Евдокименко примерила классический мужской костюм-оверсайз: серый длинный пиджак и черные кожанные перчатки, которые на хрупкой фигуре смотрелись невероятно соблазнительно. Жаркую нотку кадрам добавил и тот факт, что одежду девушка надела прямо на тело без одежды.

Напомним, что внучка Ротару, показав лицо крупным планом, эффектно продефилировала по улицам Нью-Йорка.

Как сообщала Politeka, внучка Софии Ротару дала урок стиля прямо на улицах Нью-Йорка.

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