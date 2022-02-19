Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, главная героиня первого сезона шоу "Холостяка" Ксения Мишина часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сторис фотографией своего сына Платона.

Снимок был сделан на горнолыжном курорте Буковель, где Ксения отдыхала с сыном. На кадре мальчик запечатлен на заснеженной горке со сноубордом, на нем соответственный костюм, ботинки и шлем, он мило позирует маме, которая его снимает.

"Ну какой же ты. Мой сын ждет ваших лайков", - подписала фотографию Мишина.

Отметим, что ранее Ксения уже показывала красивые кадры с отдыха на украинском горнолыжном курорте, куда отправилась отдыхать вместе с Платоном. Она демонстрировала потрясающие заснеженные пейзажи гор и себя на их фоне.

Напомним, "Даже страшно смотреть": "холостячка" Мишина показала, на что способен её сын.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина засветилась на курорте в обнимку с любимчиком: "Счастья вам!".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина с мокрым лицом показала, как словить кайф на курорте: "Вы не представляете...".