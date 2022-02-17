Как передает Politeka.net, Ксения Мишина прославилась как популярная украинская актриса. Также она была главной героиней шоу "Холостячка".

На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала новые фото. Как известно, она ненадолго отправилась в Буковель. На кадрах "Холостячка" показала, как отдыхала на горнолыжном курорте. Под публикацией Ксения Мишина рассказала, как провела там время.

"Мы возвращаемся в Киев и знаете что я хочу сказать?! Буковель хорошеет с каждым годом.

Не знаю почему, но я не перестаю удивляться простым вещам: хорошему сервису, улыбкам, атмосфере!

Мне было так круто! Там в горах, в совершенно другой атмосфере мне легко удалось отключиться от всех мыслей и беспокойств, отключиться отдохнуть и восстановиться после болезни.

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Это было незабываемо! Свернувшись калачиком у камина, слушая потрескивания дров в костре, делая массаж, покорившему новые вершины сыну, я загадала себе больше таких путешествия в места, где любовь воплощается во все к чему прикасаются люди!", — рассказала Ксения Мишина.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Какая ты умничка", "Самая нежная", "Какие замечательные слова! Ксюша, выглядишь шикарно!", "Небольшое...Но очень Объёмное описание Атмосферы отдыха, Красоты природы Карпат...которое не оставит никого равнодушным...", "Собаку любишь больше чем меня", "Красотуличка моя, какая же ты красивая, я тебя обожаю", "Какая же Вы красивая !! Счастья Вам".

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