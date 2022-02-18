Как передает Politeka.net, Ксения Мишина прославилась как талантливая украинская актриса. Также она была главной героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка".
На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала новые фото. На кадрах Ксения Мишина показала своего сына - Платона на горнолыжном курорте - Буковеле. "Холостячка" похвасталась тем, чему научился её сын за короткое время.
"Сын, я горжусь тобой всегда ! Вне всяких зависимостей … я люблю тебя, Платон
Давайте Накидаем ❤️ Платошке будет очень приятно :)", — попросила Ксения Мишина.
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Поклонники оставили множество комментариев под публикацией актрисы: "Какой молодец, очень круто", "Платон большой молодец удачи ему !", "Через экран даже страшно смотреть, не то что повторить", "Супер! Молодец. Мамина гордость и радость", "Суперский! Офигенный! Будущий чемпион", "Какой молодчинка", "Да я бы так не решилась! Супер! Молодец Платон", "Какой молодец! Такой смелый ребёнок", "Мамино будущее, мамино сердце".
Ранее сообщалось, Эллерт после болезненного расставания с Мишиной продает свою машину.
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Также, "Холостячка" Мишина с мокрым лицом показала, как словить кайф на курорте.