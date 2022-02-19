Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров презентовал новый выпуск своего популярного шоу "Світ навиворіт" и показал снимки со съмок.
Оказалось Дмитрий Комаров посетил конкурс красоты "Мисс Эквадор 2021". Главной героиней выпуска стала Виктория Сальседо девушка, которая покорила судьей и участниц конкурса своей смелостью. Она также стала фавориткой телеведущего на конкурсе.
"Такого в истории национальных конкурсов красоты ещё не было. Но самое главное произошло потом...", - написал телеведущий в подписи к фото и анонсировал интересное интервью с Викторией.
В нем девушка, которая потеряла обе руки, рассказала о своей мечте, из-за которой планы экспедиции полностью поменялись.
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"Очень сильный репортаж. История, которая вдохновляет и учит никогда не сдаваться! Не пропустите", - добавил Дмитрий Комаров.
Пользователи сети также восхитились молодой девушкой, которая несмотря на ограниченные возможности, продолжает радоваться жизни и жить ею в полную силу: "Какая она шикарная", "Супер человек и красота", "Какие же они сильные красавицы", "Здоровья Виктории".
Напомним, что жена Комарова раздразнила видом в пиджаке с глубоким вырезом.
Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" выдала правду о своем необычном увлечении.
Также Politeka писала, жена Комарова из "Мир Наизнанку" изменилась до неузнаваемости.