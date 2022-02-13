Як повідомляє Politeka.net, відома українська модель і дружина телеведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко, яка в 2016 році отримала титул "Міс Україна", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, нещодавно в своїх сторіс красуня виклала кілька кадрів з нової зйомки, на яких вразила змінами в зовнішності – красуню просто не впізнати.

На кадрах Саша позує в спокусливому темному вбранні, який підкреслив її витончену фігурку і довгі стрункі ніжки. При цьому у неї незвичайна укладання волосся, яка, мабуть візуально змінила зовнішність моделі. Також на сприйняття зовнішності моделі вплинув незвичайний макіяж, який робить її ще більш юною. В цілому Кучеренко приміряла незвичайний для неї образ, який зробив її практично невпізнанною.

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