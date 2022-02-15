Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 24-річна володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка Олександра Кучеренко, яка у 2019 році вийшла заміж за 38-річного ведучого телепрограми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, часто ділиться з шанувальниками фотографіями та відео, а також розповідає про себе.
Цього разу Кучеренко поділилася новим фото, а також розповіла про своє захоплення футболом.
"Спорт вже давно захопив моє життя: я тривалий час була ведучою спортивних новин на ictv, тепер - поринаю в яскравий та азартний світ футболу!", - написала дружина Комарова.
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За словами Олександри Кучеренко, вона стала ведучою прямих ефірів на "Мегогоспорт".
"До мене в студію завітають дві дружини відомих українських футболістів. З ними будемо дивитися матч ПСЖ-Реал і спілкуватися про футбол та життя в ньому", - сказала Кучеренко.
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