Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Олександра Кучеренко опублікувала анонс майбутнього інтерв'ю з відомим танцюристом і хореографом Євгеном Котом. Для зйомок модель, яка свого часу завоювала титул «Міс Україна», вибрала яскравий рожевий брючний костюм. Особливу увагу привернув піджак з надто глибоким вирізом.
Кучеренко прийняла ефектну позу, розпустила волосся, зачарувавши своїм неповторним образом.
"Мистецтво інтерв'ю", - підписала фото зірка.
Відзначимо, що Олександра Кучеренко веде свою авторську програму на одному з українських телеканалів. Дівчина бере інтерв'ю у знаменитостей, де за кілька хвилин встигає задати 33 питання.
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Як відомо, Кучеренко і Дмитро Комаров разом брали участь у "Танцях з зірками", де між ними виник тісний зв'язок. Пара довгий час приховувала свої стосунки, оприлюднивши їх тільки після весілля.
Нагадаємо, що Олександра Кучеренко вийшла на подіум і здивувала: "сині брови".
Як повідомляла Politeka, Олександра Кучеренко видала правду про своє незвичайне захоплення:"захопив моє життя".
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