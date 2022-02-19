Как пишет Politeka.net, 29-летняя Соловий – известная исполнительница и автор песен. Украинцы узнали о ней благодаря шоу «Голос країни», где ее наставником был Святослав Вакарчук. После проекта Кристина стала первой исполнительницей, которую лидер «Океан Эльзы» решил продюсировать. С тех пор Соловий активно развивает свою карьеру певицы.
В новом посте на своей странице в Инстаграм артистка рассказала о важном для себя дне.
«Кроме речи вражды об этой ситуации - у меня сегодня важнейшие слова для нее, лучшей в мире мамы Александры, которой ныне 60. И это к ней я весь день еду в поезде, чтобы сказать все эти слова, не имея связи реагировать на вашу поддержку. Спасибо дорогие мои люди, вы золотые», - написала Соловий.
Она поделилась коротким роликом, на котором позировала перед камерой рядом со своей мамой.
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Поклонники тут же отреагировали на пост артистки.
«Поздравляю. У вас очень красивая мама», «Красивые», «Искренние поздравления», «Поздравляю», - пишут люди.
Отметим, что ранее Соловий пожаловалась на российского артиста, который использовал музыку из ее песни «Тримай» в своем треке без согласия певицы.
Напомним, любимица Вакарчука Соловий пожаловалась на проблемы из-за российского артиста.
Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука Соловий в экстремально короткой юбке поразила видом.
Также Politeka писала, что любимица Вакарчука Соловий в корсете решилась на провокационную съемку в кровати.