Известная украинская певица и фаворитка Святослава Вакарчука - Кристина Соловий рассказала о проблеме с другим артистом, который украл её песню.

Как передает Politeka.net, Кристина Соловий является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему вокальному таланту на шоу "Голос країни". После её участия в проекте, её наставником стал Святослав Вакарчук из группы "Океан Эльзы".

На своей странице в Инстаграм Кристина Соловий обратилась к своим поклонникам. В публикации певица рассказала о проблеме, которая возникла с её песней "Тримай". Российский артист использовал её материал в своём треке, и Соловий попросила обратить на это внимание и блокировать его микс.

"Инстаграм удалил мой предыдущий пост. Листайте карусель", — рассказала певица.

"Осквернил мою песню, исказил мой голос и наваливает с ней свой русский рэп в тиктоке и ютубе. Теперь терроризирует моих юристов, команду и команду других артистов, чтобы очистить права. Просто украл, присвоил моё...", — пожаловалась Кристина Соловий.

Напомним, что недавно артистка поделилась кадром со своей новой фотосессии, где предстала в легком наряде, лежа на кровати. Её красоту подчеркивал легкий макияж, который добавлял ей естественности и вокруг неё были нежные тона, которые придавали фотографии дополнительную красоту.

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