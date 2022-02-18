Как передает Politeka.net, после учсти в "Голосе страны" Кристина Соловий активно строит карьеру певицы. В новом посте на своей странице в Инстаграм она поделилась кадрами концерта, который дала в Киеве.
Кристина Соловий выступала 16 февраля – день который некоторые иностранные СМИ называли датой вторжения России в Украину.
«Мой любимый концерт 16/02 в свободном городе Киев. Несмотря на все опасности-вы сделали его торжеством украинства, любви и единства. Зафиксировано очень много заведомо счастливых лиц", - отметила артистка.
Кристина Соловий выступала в мини-юбке, демонстрируя свои стройные ноги.
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Выступление и фотографии поразили поклонников артистки.
"Ты лучшая, птичка", "ты такая прекрасная", "Лучшая", "Было волшебно", "Замечательный концерт", - пишут в комментариях.
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