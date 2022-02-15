Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - участница "Голос країни", которую тренировал, а потом и продюсировал Святослав Вакарчук. Звезда выпустила несколько мини-альбомов, а также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз показала нежный образ.

На фото Кристина была в прозрачном корсете, впечатляя видом. Звезда лежала на кровати, позволив взглянуть на свою красоту.

"Никогда не знаешь, где и при каких обстоятельствах встретишь своего человека. Как долго она будет твоей. Я просто мечтала показать одну песню, а теперь ты включаешь мои альбомы по дороге домой. Я просто жила, а теперь ты говоришь, что я саундтрек твоей жизни… Скучаю, когда мы долго не видимся. Счастлива, когда в фанзоне подпеваешь мне. Это мгновения ради которых хочется жить. С праздником и до встречи 16 февраля, мои любимые, влюбленные и романтики с разбитыми сердцами", - написала звезда.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Это о коте?", "Песни порождают любовь в сердце", "Крепостное право отменяли, теперь человек не может быть чей-то", "Умница, ангел красивый".

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