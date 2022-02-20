Как пишет Politeka.net, звезда решила «раскачать» украинцев, порадовав их новыми кадрами в своем Инстаграм. Недавно Цибульская выпустила клип на свою песню «PROSECCO», а теперь решила сделать популярным еще и танец под эту композицию.
На новых кадрах Цибульская решила продемонстрировать запоминающиеся движения. Она танцевала в компании разных ведущих на разных съемочных площадках. Неизменными оставались только задорная улыбка артистки и ее образ с двумя длинными косичками.
Для съемок Цибульская примерила несколько разных костюмов. Среди них был наряд с ярко-зеленым пиджаком, эффектный белый костюм с пышным украшением и необычными рукавами, а также красная блузка с корсетом.
«Оцени тренд от 1 до 10», - предложила украинцам Цибульская. Она также призвала людей снимать свои версии танца.
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В комментариях к посту украинцы отреагировали на идею певицы. При этом мнения разделились.
«Круто», «1 и то с натяжкой», «Однозначно 10», - писали люди.
Напомним, кума Дзидзьо Цибульская в новом образе разделила украинцев на два лагеря.
Как сообщала Politeka, кума Dzidzio Цибульская назвала виновных в скандале с Нацотбором и Алиной Паш.
Также Politeka писала, что Козловский публично подтрунил над кумой Дзидзьо Цибульской.