Оля Цибульская часто общается с поклонниками в Инстаграм, пишет Politeka.net. Звезда дает комментарии по той или иной ситуации.

В частности, на старте Нацотбора певица рассказала, как к нему относится, и почему не хочет принимать в нем участие. Певица намекнула, мол, шоу ассоциируется у нее с грязью.

После Нацотбора поклонники также поинтересовались у Оли Цибульской, что она думает о шоу.

"Я думаю, что все участники стали жертвами непутевой организации отбора и финала. Провтыкали и наделали треша орги, а выгребают и разбивают лбы артисты", - написала певица.

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Отметим, финал Нацотбора завершился скандалом. Прежде всего, цифры на листке ведущего не совпадали с теми, которые показывались на экране.

Также победившая участница Алина Паш нарушила правила отбора, в которых говорилось, что участник не должен был посещать Россию после марта 2014 года.

После череды скандалов Алина Паш отказалась от участия в "Евровидении-2022". Кто займет место певицы пока неизвестно, возможно, Украину представит группа "Kalush Orchestra", занявшая второе место на Нацотборе.

Alina Pash алина паш

Ранее Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская рассказала, какого мнения о Нацотборе "Евровидения"

Напомним, что кума DZIDZIO Цибульская раскрыла свой диагноз

Также Politeka писала, что кума DZIDZIO Цибульская припомнила, как оказалась на вокзале с подушкой в простыне