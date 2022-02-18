Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, кума DZIDZIO, прокомментировала ситуацию, сложившуюся из-за скандалов на Нацотборе на "Евровидение-2022".

Оля Цибульская часто общается с поклонниками в Инстаграм, пишет Politeka.net. Звезда дает комментарии по той или иной ситуации.

В частности, на старте Нацотбора певица рассказала, как к нему относится, и почему не хочет принимать в нем участие. Певица намекнула, мол, шоу ассоциируется у нее с грязью.

После Нацотбора поклонники также поинтересовались у Оли Цибульской, что она думает о шоу.

"Я думаю, что все участники стали жертвами непутевой организации отбора и финала. Провтыкали и наделали треша орги, а выгребают и разбивают лбы артисты", - написала певица.

Отметим, финал Нацотбора завершился скандалом. Прежде всего, цифры на листке ведущего не совпадали с теми, которые показывались на экране.

Также победившая участница Алина Паш нарушила правила отбора, в которых говорилось, что участник не должен был посещать Россию после марта 2014 года.

После череды скандалов Алина Паш отказалась от участия в "Евровидении-2022". Кто займет место певицы пока неизвестно, возможно, Украину представит группа "Kalush Orchestra", занявшая второе место на Нацотборе.

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