Оля Цибульская часто общается с поклонниками в Инстаграм, пишет Politeka.net. Звезда дает комментарии по той или иной ситуации.
В частности, на старте Нацотбора певица рассказала, как к нему относится, и почему не хочет принимать в нем участие. Певица намекнула, мол, шоу ассоциируется у нее с грязью.
После Нацотбора поклонники также поинтересовались у Оли Цибульской, что она думает о шоу.
"Я думаю, что все участники стали жертвами непутевой организации отбора и финала. Провтыкали и наделали треша орги, а выгребают и разбивают лбы артисты", - написала певица.
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Отметим, финал Нацотбора завершился скандалом. Прежде всего, цифры на листке ведущего не совпадали с теми, которые показывались на экране.
Также победившая участница Алина Паш нарушила правила отбора, в которых говорилось, что участник не должен был посещать Россию после марта 2014 года.
После череды скандалов Алина Паш отказалась от участия в "Евровидении-2022". Кто займет место певицы пока неизвестно, возможно, Украину представит группа "Kalush Orchestra", занявшая второе место на Нацотборе.
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