Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная украинская певица Ольга Цибульская часто делится с поклонниками личными фото и видео, а также мыслями.
На этот раз Цибульская опубликовала видео в необычном образе. Певица была одета в черное платье с прозрачными вставками на талии, где были живые красные розы. Также Оля заплела две длинные косички, а образ дополнила красивыми круглыми серьгами. Цибульская весело танцевала под свою песню Prosecco.
"Оцените лук от 1 до 10 🥂🐈⬛", - написала Ольга.
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Поклонники оставили свои комментарии под новым постом певицы, их мнения разделились: "Кажется, кто-то немного поправился", "Не очень, все в одном стиле", "Нет,Оля,не твое..!", "❤️ красавица, идет 🔥10.", "Ого 🔥на все 💯😉", "Весело, необычно как-то", "10🔥нереально красивая и роскошная ❤️".
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