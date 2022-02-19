Как пишет Politeka.net, 19 февраля в эфир вышел пятый выпуск кулинарного шоу, в котором за знания лучшего повара сражаются самые яркие участники предыдущих сезонов проекта. На этот раз черные фартуки пришлось надеть Андрею, Олегу, Ирине и Виктору.

Из-за того, что финальное блюдо Виктора Перехреста оказалось самым тяжелым, а Олег Ковальчук использовал меньше всего кулинарных техник в процессе готовки, эти участники в конце эпизода покинули проект.

Отметим, что Олег Ковальчук полностью изменил свою жизнь, увлекшись кулинарией и здоровым питанием. Сейчас он участвует в конкурсах бодибилдеров, ведет блог о спорте и работает над собственным брендом здоровой еды.

В свою очередь, Виктор Перехрест после участия в 4-м сезоне «МастерШеф» работал в известных киевских ресторанах, а затем начал развивать идею улучшения питания детей и молодежи.

Украинцы по-разному отреагировали на новости о вылете этих двух участников.

«Витю жалко», «Витю верните мега позитивчик», «Отличный выпуск. Ушло сразу двое достойных уйти», «Олег разочаровал. Раньше лучше готовил», «Было ожидаемо», «Вот теперь начинается настоящая битва сезонов. Как по мне все слабые ушли, дальше уже просто удача», «Слава тебе Господи. Ни одного ни второго не жалко», «Остались самые сильные», «Витя - давно пора, Олег - мог бы ещё побороться!», - пишут люди.

Напомним, "Мастер Шеф" Мартыновская показала, как выглядела задолго до популярности.

Как сообщала Politeka, участники "Мастер Шеф. Битва сезонов" жестко сцепились из-за капусты.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф. Битва сезонов" покинул еще один участник, зрители не сдержались.