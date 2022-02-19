Как передает Politeka.net, Ольга Мартыновская прославилась как талантливый шеф-повар. Она проявила себя на третьем сезоне кулинарного шоу "МастерШеф", после чего одержала там победу. Сейчас она является судьей на этом шоу.
Так, на этот раз шеф-повар опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Ольга Мартыновская решила обнародовать своё редкое фото на просторах сети Инстаграм. На черно-белом кадре совсем маленькая Мартыновская позирует на камеру в красивом платье.
"Только когда просматриваю фото и осознаю как быстро время истекает… классно, что глаза не изменились ) горят", — поделилась Ольга Мартыновская.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией судьи "МастерШеф": "Глаза точно не поменялись", "И улыбка", "Хорошо, что ваш "внутренний ребенок" с вами", "Боземой", "О, такая смешная", "Капец, милашка", "Да и улыбка такая же..у моей дочери такой халатик был зелененький".
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Напомним, что недавно Мартыновская в ярком розовом наряде с длинной юбкой удивила видом, держа за руку своего коллегу - Владимира Ярославского. Стоит отметить, что в сети подозревают их в романе.
Ранее сообщалось, Ольгу Мартыновскую разгромили за нелепый внешний вид.
Politeka рассказывала, Ольга Мартыновская, улетевшая из Украины, заработала синяки.
Также, Мартыновская сменила кухню "Мастер Шеф" на снежный экстрим.