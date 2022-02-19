Как пишет Politeka.net, после долгого отдыха на Шри-Ланке предприниматель решил рассказать украинцам все, что узнал о серфинге. Тарапата признался, что этот вид досуга полюбился ему с первого раза, а во время недавнего путешествия он смог по-настоящему научиться стоять на доске.
В новом посте на своей странице в Инстаграм бизнесмен поделился советами для тех, кто тоже хотел бы заняться серфингом. В частности, он предупредил о том, что нужно быть готовым к трудностям.
«Нужно быть морально готовым, что придется очень много грести… Всегда. Долго и нудно…Это что-то из серии «любишь кататься, люби и саночки возить», но только сложнее. И дальше дело уже за малым!», - написал Тарапата.
Он рассказал, что для того, чтобы поймать волну, нужно научиться вставать на доску в нужный момент и в правильную позицию, ловить баланс, а также всегда быть готовым к возможному падению в океан.
Галкин "спалил" Пугачеву с дочерью за интересным занятием: "Никому не рассказывай"
Не стало знаменитой модели и актрисы, ранее похоронившей гениального мужа: "Ее будет не хватать"
"Даже страшно смотреть": "холостячка" Мишина показала, на что способен её сын
63-летняя Мадонна смутила видом со спущенными штанами: "Удали это"
Ведущий "1+1" Константин Грубич рассказал о 17-летней дочери Оле, которой трагически не стало: "Боль не проходит"
«В любом случае наслаждаться и кайфовать!», - посоветовал Тарапата.
Он поделился видео, на котором показал, как плавает на доске и ловит волны.
Отметим, что после того, как победитель «Холостячки» Андрей Задворный бросил Злату Огневич, певица нашла утешение в компании Тарапаты. Впрочем, они уточняют, что пока их отношения просто дружеские.
Напомним, финалист "Холостячки" с Огневич объявил о важном событии в личной жизни.
Как сообщала Politeka, победитель "Холостячки" заснял над Киевом огромный военный самолет.
Также Politeka писала, что любимчик Огневич из «Холостячки» рассказал о том, что делает его счастливым.