Один из фаворитов Златы Огневич во втором сезоне шоу «Холостячка» Максим Тарапата поделился лайфхаками для любителей активного отдыха.

Как пишет Politeka.net, после долгого отдыха на Шри-Ланке предприниматель решил рассказать украинцам все, что узнал о серфинге. Тарапата признался, что этот вид досуга полюбился ему с первого раза, а во время недавнего путешествия он смог по-настоящему научиться стоять на доске.

В новом посте на своей странице в Инстаграм бизнесмен поделился советами для тех, кто тоже хотел бы заняться серфингом. В частности, он предупредил о том, что нужно быть готовым к трудностям.

«Нужно быть морально готовым, что придется очень много грести… Всегда. Долго и нудно…Это что-то из серии «любишь кататься, люби и саночки возить», но только сложнее. И дальше дело уже за малым!», - написал Тарапата.

Он рассказал, что для того, чтобы поймать волну, нужно научиться вставать на доску в нужный момент и в правильную позицию, ловить баланс, а также всегда быть готовым к возможному падению в океан.

«В любом случае наслаждаться и кайфовать!», - посоветовал Тарапата.

Он поделился видео, на котором показал, как плавает на доске и ловит волны.

Отметим, что после того, как победитель «Холостячки» Андрей Задворный бросил Злату Огневич, певица нашла утешение в компании Тарапаты. Впрочем, они уточняют, что пока их отношения просто дружеские.

Напомним, финалист "Холостячки" с Огневич объявил о важном событии в личной жизни.

Как сообщала Politeka, победитель "Холостячки" заснял над Киевом огромный военный самолет.

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