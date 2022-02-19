Как передает Politeka.net, Максим Тарапата прославился благодаря своему участию во втором сезоне реалити-шоу "Холостячка", в котором боролся за сердце Златы Огневич. Однако, она выбрала другого, несмотря на это, они продолжают общение.

На этот раз финалист "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Максим Тарапата поведал о важном для себя событии в личной жизни. 23 февраля у него состоится День Рождения, и он решает, как проведет важный для себя день. Также, он добавил, что не любит организовывать мероприятия, и поэтому думает куда-то отправиться.

"У меня 23 февраля, ровно через неделю, День Рождения. Я не переношу что-либо организовывать. Как правило, меня друзья, близкие, просят, чтобы я что-то сделал. Я в итоге делаю. И конечно же этому радуюсь потому что всё в итоге круто. В этот раз думаю, либо мне куда-то на пару дней уехать, думал в Стамбул или Грузию, сейчас склоняюсь к Буковелю. Либо же что-то придумать. В общем, пока думаю", — поделился Максим Тарапата.

Ранее сообщалось, победитель "Холостячки" заснял над Киевом огромный военный самолет.

Politeka рассказывала, финалист "Холостячки" Тарапата дал понять, есть ли у него роман с Огневич.

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