Как пишет Politeka.net, в своих сториз шоувумен сообщила, что сейчас находится в Киеве и никуда не уехала, несмотря на напряженную ситуацию в стране.
На кадрах Ефросинина стояла в обнимку с Еленой Кравец из «Квартал 95», которая тоже остается в Украине.
«Ребята мы в Киеве, и мужья в Киеве, и дети в садик и школу ходят», - рассказали звезды.
Они добавили, что сейчас готовятся к новым съемкам «Лиги смеха».
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«Сижу в гримерке, смотрю новости. Заходит Ленуська! Обнимает и говорит, что паника – это ничего, кроме саморазрушения и отравления тревогой своих детей! И вот мы уже смеемся! Какое счастье – иметь таких друзей! Сейчас это так остро ощущается!», - написала Ефросинина.
Она пожелала всем иметь таких друзей, которые смогут поддержать в трудный момент.
В другой своей публикации Ефросинина призналась, что сильнее всего боится войны.
«На все остальное, оказывается, мы так или иначе в силах влиять», - отметила ведущая.
Напомним, Маша Ефросинина на фоне скандала высказала украинцам накипевшее.
Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" Кравец выполнила обещание и показала редкие кадры с младшей дочкой.
Также Politeka писала, что Ефросинина показала дочь Нану, которая выросла настоящей красоткой.