Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о том, как они с Еленой Кравец поддерживают друг друга на фоне тревожных новостей.

Как пишет Politeka.net, в своих сториз шоувумен сообщила, что сейчас находится в Киеве и никуда не уехала, несмотря на напряженную ситуацию в стране.

На кадрах Ефросинина стояла в обнимку с Еленой Кравец из «Квартал 95», которая тоже остается в Украине.

«Ребята мы в Киеве, и мужья в Киеве, и дети в садик и школу ходят», - рассказали звезды.

Они добавили, что сейчас готовятся к новым съемкам «Лиги смеха».

«Сижу в гримерке, смотрю новости. Заходит Ленуська! Обнимает и говорит, что паника – это ничего, кроме саморазрушения и отравления тревогой своих детей! И вот мы уже смеемся! Какое счастье – иметь таких друзей! Сейчас это так остро ощущается!», - написала Ефросинина.

Она пожелала всем иметь таких друзей, которые смогут поддержать в трудный момент.

В другой своей публикации Ефросинина призналась, что сильнее всего боится войны.

«На все остальное, оказывается, мы так или иначе в силах влиять», - отметила ведущая.

Напомним, Маша Ефросинина на фоне скандала высказала украинцам накипевшее.

Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" Кравец выполнила обещание и показала редкие кадры с младшей дочкой.

Также Politeka писала, что Ефросинина показала дочь Нану, которая выросла настоящей красоткой.