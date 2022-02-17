Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - популярная украинская телеведущая, которая вела Нацотбор на "Евровидение-2022". По результатам голосования украинцев и судей выборола право представлять Украину в Европе Alina Pash. Но из-за скандала и хейте артистка решила снять свою кандидатуру и отказалась ехать на "Евровидение-2022", которое пройдет в Италии. Маша после снятия артистки высказала украинцам накипевшее в новом сторис, которое разместила в Инстаграм.

"Лучше всего нашему народу дается объединение против кого-то. Кого можно вздернуть на вилы массовой агрессией и публично закидывать дерьмом, пока мишень не начнет оправдываться, либо не сдастся. Даже самых виноватых преступников в цивилизованном мире судят в суде - это значит, разбираются и подробно изучает все причинно-следственные связи! Мы же боимся войны! Но почему-то не боится того, что сами сожрем друг друга быстрее", - написала Маша в своем новом стори Инстаграм.

До этого Мария поздравила свою дочь Нану, которой исполнилось 18 лет и рассказала о тревожных новостях:

"Для меня 16.02 всегда было и будет первостепенно днём твоего рождения, мой мышонок!

Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность…

Напомним, Машу Ефросинину подкосила болезнь после скандала с результатами Нацотбора

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