Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - популярная украинская телеведущая. У Звезды есть дочь Нана. Как оказалось, у девушки день рождения 16 февраля, которое стало праздником "День единения". Маша в своем Инстаграм показала дочь и написала трогательные слова дочери, которая празднует совершеннолетие.
"Но я хочу, чтобы мир знал, что у него есть такая необычайно сильная и целеустремлённая девушка, как ты! Чтобы знал, как сильно ты хочешь изменить его в сторону добра и справедливости, любви и пацифизма..
Но что-то мне подсказывает, что мир неизбежно о тебе узнает!
С твоим восемнадцатилетием, моя прекрасная Нана", - написала звезда.
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Фанаты, включая Лидию Подкопаеву, Лиду Ли и Ирину Монатик, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Невероятно красива! С именинницей!", "Время летит. Нана-цветок, поздравляю с именинницей!", "Вау! Какая фантастическая красотка. С именинницей", "Машенька. С именинницей, пусть все задуманное обязательно исполниться", "Очень ваша Нана похожа здесь на актрису Лейтон Мистер (Блэр Волдорф из сериала «Сплетница»). Я поначалу подумала, что это она. Поздравляю вас с именинницей!".
Напомним, Машу Ефросинину подкосила болезнь после скандала с результатами Нацотбора
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