Актриса Елена Кравец из "Квартал 95" показала одного из детей-двойняшек, поделившись милыми кадрами в личном блоге.

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец является успешной украинской актрисой и звездой "Квартал 95". У Звезды есть старшая дочь Мария, которая недавно отпраздновала совершеннолетие, и уже несколько лет живет отдельно от родителей. А в 2016 году Елена родила двойняшек - Екатерину и Ивана. Не забывает Кравец и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Елена решила показать одного из двойняшек - дочь Екатерину, которой сейчас пять годиков. Девочка сидела за столом и рисовала.

"Каляко-маляко терапия. Обещала показать вам детвору вечером", - написала Кравец.

"Каляки-маляки", - сказала малышка, готовясь рисовать.

"На счет три. Давай, раз, два, три... Понеслась. Отрывайся", - сказала Лена и девочка начала разрисовывать листик.

"Бабушка спрашивает, как ты кашляешь", - спросила после Елена у дочери.

"Кхэ-кхэ", - покашляла шутя девочка и Кравец засмеялась.

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