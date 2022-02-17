Как пишет Politeka.net, Елена Кравец является успешной украинской актрисой и звездой "Квартал 95". У Звезды есть старшая дочь Мария, которая недавно отпраздновала совершеннолетие, и уже несколько лет живет отдельно от родителей. А в 2016 году Елена родила двойняшек - Екатерину и Ивана. Не забывает Кравец и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Елена решила показать одного из двойняшек - дочь Екатерину, которой сейчас пять годиков. Девочка сидела за столом и рисовала.
"Каляко-маляко терапия. Обещала показать вам детвору вечером", - написала Кравец.
"Каляки-маляки", - сказала малышка, готовясь рисовать.
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"На счет три. Давай, раз, два, три... Понеслась. Отрывайся", - сказала Лена и девочка начала разрисовывать листик.
"Бабушка спрашивает, как ты кашляешь", - спросила после Елена у дочери.
"Кхэ-кхэ", - покашляла шутя девочка и Кравец засмеялась.
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