Украинский шоумен Григорий Решетник и его жена Кристина проявили чувства друг к другу в трогательных постах в социальной сети.

Как пишет Politeka.net, пара поделилась постами в Инстаграм, посвященными друг другу.

Так, ведущий шоу «Холостяк», «Холостячка» и других телепроектов Решетник опубликовал у себя на странице авторское стихотворение.

«Ми гори звернемо за Вас

Зупинемо річки, моря та океани

Ви віддані та завжди вірите Ви в нас

Тому за Вас розірвемо ми всі кайдани», - написал шоумен.

Судя по тому, что пост был проиллюстрирован их с Кристиной романтичным фото, эти строки ведущий посвятил жене.

«Спасибо, любимый! Вместе мы – сила», - отреагировала на пост Кристина.

В свою очередь, жена ведущего поделилась фото, на котором они с мужем сидят рядом, забавно выпрямившись и улыбаясь.

«Плечо к плечу», - подписала кадр Кристина.

«Лю», - прокомментировал ее пост супруг.

Украинцы также не смогли пройти мимо таких трогательных постов семейной пары.

«Волшебная пара!», «Вы - лучшие из лучших семейная пара», «Вы большие умнички», «Главное – искренне», «Вы прекрасны!», «Красивые», - пишут люди.

Напомним, жена ведущего "Холостяка" Решетника вызвала восторг своим видом в повседневном образе.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник засветился с Винником и Ребрик на пышном мероприятии.

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