Как пишет Politeka.net, пара поделилась постами в Инстаграм, посвященными друг другу.
Так, ведущий шоу «Холостяк», «Холостячка» и других телепроектов Решетник опубликовал у себя на странице авторское стихотворение.
«Ми гори звернемо за Вас
Зупинемо річки, моря та океани
Ви віддані та завжди вірите Ви в нас
Тому за Вас розірвемо ми всі кайдани», - написал шоумен.
Судя по тому, что пост был проиллюстрирован их с Кристиной романтичным фото, эти строки ведущий посвятил жене.
«Спасибо, любимый! Вместе мы – сила», - отреагировала на пост Кристина.
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В свою очередь, жена ведущего поделилась фото, на котором они с мужем сидят рядом, забавно выпрямившись и улыбаясь.
«Плечо к плечу», - подписала кадр Кристина.
«Лю», - прокомментировал ее пост супруг.
Украинцы также не смогли пройти мимо таких трогательных постов семейной пары.
«Волшебная пара!», «Вы - лучшие из лучших семейная пара», «Вы большие умнички», «Главное – искренне», «Вы прекрасны!», «Красивые», - пишут люди.
Напомним, жена ведущего "Холостяка" Решетника вызвала восторг своим видом в повседневном образе.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник засветился с Винником и Ребрик на пышном мероприятии.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник показал себя совсем молодым, архивные фото.