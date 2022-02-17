Как сообщает Politeka.net, Григорий Решетник в браке со своей женой Кристиной почти 12 лет. На своей странице в Instagram жена ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о своей семье. В частности, по его убеждениям, самая главная часть семейной жизни – это быт, сэма там проявляется настоящая любовь и забота.

В новом посте Кристина Решетник показала себя в повседневном образе и рассказала о своем девизе.

"Жить, радоваться, любить, а еще благодарить за все мой девиз, А что бы вы добавили к этому списку?», - написала она.

Фолловеры Кристина Решетник выразили свое восхищение ею.

"Вы крутая", "очень красивое фото", "очень милое фото", "верить, потому что без веры невозможно ничего! А с верой в ❤ можно достичь всего", "Полностью поддерживаю", - пишут в комментариях.

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