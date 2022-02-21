Жена 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Иванна, рассказала об увеличении губ и показала, как изменилась.

Иванна Сасанчина активно ведет свой Инстаграм, в котором рассказывает, в том числе о личном, передает Politeka.net. На днях красотка рассказала, что решила сделать себе инъекцию для увеличения губ.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на результат: одни поддерживали девушку, другие же признались, что с натуральными губами ей было лучше.

Красотка много общается с подписчиками, и в этот раз ответила на вопрос о последствиях процедуры.

"С губами немного неудобно разговаривать?", - поинтересовались у Иванны Сасанчиной.

"Нормально с ними разговаривается. Я даже не чувствую то, что там что-то изменилось, по ощущениям все то же самое, просто немного увеличился размер и все", - поделилась красотка.

Отметим, недавно Роман Сасанчин признался, что все-таки решил продать квартиру, полученную в результате победы на "Голос країни-10". В планах артиста с семьей купить жилье поменьше и, желательно, уже с ремонтом.

Также певец признался, что хочет на вырученные деньги реализовать еще одну свою мечту, но пока решил не раскрывать ее.

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